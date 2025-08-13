"Палестинський сценарій" окупації України: що каже Білий дім на статтю The Times

Чи дійсно США та Росія обговорювали ізраїльську окупацію Західного берега як модель для припинення війни в Україні / © УНІАН

Реклама

У Білому дому заперечили обговорення плану окупації частини України Росією за прикладом Західного берегу ріки Йордан.

Про це повідомила заступниця прессекретаря Білого дому Анна Келлі.

«Це абсолютно неправдива й недбало зроблена публікація від The Times», — написала у Х Анна Келлі.

Реклама

Нагадаємо, видання The Times з посиланням на власні джерела, повідомляло, що Стів Віткофф обговорював із росіянами припинення війни в Україні, яке передбачає «палестинську модель» окупації українських територій. Росія мала б військовий та економічний контроль над окупованою частиною України під власним керівним органом, подібно до фактичного правління Ізраїлю над палестинською територією.

Раніше віцепрезидент США Джей Ді Венс запевнив, що Дональд Трамп не буде нав’язуватиме Володимирові Зеленському мирну угоду з Росією.