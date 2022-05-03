Палиця вважає, що парламент, де не розуміють загрозу "ОПЗЖ", має бути розпущений Актуально

Палиця вважає, що парламент, де не розуміють загрозу "ОПЗЖ", має бути розпущений Актуально

Лідер партії "За майбутнє" закликав заарештувати нардепів, які блокують прийняття рішення про заборону відвідування засідань ВР депутатами від "ОПЗЖ".

Якщо у Верховній Раді не розуміють, що всі без виключення члени фракції "Опозиційна платформа – За Життя" є представниками ворога, які чекають на "руський мир", то такий парламент має бути розпущений. Про це заявив народний депутат Ігор Палиця, лідер партії "За майбутнє", яка ініціювала звернення до голови ВР щодо заборони депутатам колишньої "ОПЗЖ" брати участь в роботі парламенту.

"Якщо ця Верховна Рада не зрозуміє, що всі члени "ОПЗЖ" є представниками ворога, без виключення, які чекали і чекають, що "руський мир" прийде, то такий Парламент має бути або розпущений, або заарештовані ті діячі, які блокують прийняття рішення про заборону відвідування депутатами від "ОПЗЖ" засідань ВР! Іде війна, і гратися та загравати з ворогом нікому не можна дозволяти!", - наголосив Ігор Палиця.

Як повідомив раніше народний депутат Тарас Батенко в ефірі національного телемарафону "Єдині новини", Регламентний Комітет ВР заявляє, що немає законодавчого механізму для заборони участі у засіданнях парламенту фракції "ОПЗЖ".