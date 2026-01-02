- Дата публікації
Зеленський анонсував важливі зміни у Силах оборони України
Володимир Зеленський заслухав доповідь Павла Паліси щодо підготовки зустрічі «Коаліції охочих» та анонсував масштабні зміни в Силах оборони й військовій освіті.
Президент Володимир Зеленський заслухав заступника керівника Офісу президента Павла Палісу, який доповів про підготовку до зустрічі з представникам Коаліції охочих, а також про підготовку змін у Силах оборони України.
Про це президент повідомив 2 січня у Telegram.
«Доповідь Павла Паліси. Готуємось до зустрічей із радниками з питань безпеки, які прибудуть в Україну, а також до роботи в межах Коаліції охочих на рівні лідерів. Військовий компонент ключовий для реального гарантування безпеки», — зазначив Зеленський.
Президент зазначив, що Паліса опрацьовує питання необхідних змін у Силах оборони України та найближчими тижнями займатиметься відповідною роботою з бригадами й військовим командуванням для визначення рішень, які спрацюють.
«Готуємо й модернізацію військової освіти з врахуванням досвіду оборони нашої держави в повномасштабній війні. Освітній процес та підготовка офіцерів мають бути засновані на реальному досвіді оборони України. Підписав і нові укази про відзначення наших воїнів державними нагородами. Слава Україні!», — зауважив Володимир Зеленський.
Нагадаємо, Володимир Зеленський запропонував керівнику ГУР Кирилу Буданову очолити Офіс президента.