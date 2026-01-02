ТСН у соціальних мережах

Політика
594
1 хв

Зеленський анонсував важливі зміни у Силах оборони України

Володимир Зеленський заслухав доповідь Павла Паліси щодо підготовки зустрічі «Коаліції охочих» та анонсував масштабні зміни в Силах оборони й військовій освіті.

Світлана Несчетна
Президент України Володимир Зеленський та заступник керівника Офісу президента Павло Паліса

Президент України Володимир Зеленський та заступник керівника Офісу президента Павло Паліса / © Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський заслухав заступника керівника Офісу президента Павла Палісу, який доповів про підготовку до зустрічі з представникам Коаліції охочих, а також про підготовку змін у Силах оборони України.

Про це президент повідомив 2 січня у Telegram.

«Доповідь Павла Паліси. Готуємось до зустрічей із радниками з питань безпеки, які прибудуть в Україну, а також до роботи в межах Коаліції охочих на рівні лідерів. Військовий компонент ключовий для реального гарантування безпеки», — зазначив Зеленський.

Президент зазначив, що Паліса опрацьовує питання необхідних змін у Силах оборони України та найближчими тижнями займатиметься відповідною роботою з бригадами й військовим командуванням для визначення рішень, які спрацюють.

«Готуємо й модернізацію військової освіти з врахуванням досвіду оборони нашої держави в повномасштабній війні. Освітній процес та підготовка офіцерів мають бути засновані на реальному досвіді оборони України. Підписав і нові укази про відзначення наших воїнів державними нагородами. Слава Україні!», — зауважив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, Володимир Зеленський запропонував керівнику ГУР Кирилу Буданову очолити Офіс президента.

