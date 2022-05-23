Пальне і експорт агропродукції: Зеленський вкотре переговорив з Джонсоном

Ввечері 22 травня президент Володимир Зеленський провів переговори з премʼєр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном.
Глава держави розповів Джонсону про зустріч і переговори з польським президентом Анджеєм Дудою і про ситуацію на фронті.
Про це Зеленський заявив у своєму традиційному відеозверненні увечері 22 травня.
Також сторони обговорили можливість збільшення обсягів українського експорту і проблему з пальним.
"Розказав Борису про нашу зустріч, про переговори (з Анджеєм Дудою. — Ред.), про ситуацію на полі бою. Шукаємо, як збільшити обсяг нашого експорту, передусім агропродукції. А також обсяг імпорту пального в Україну", — зазначив Зеленський.
Нагадаємо, що 3 травня у Верховній Раді у форматі онлайн виступив прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон. Там він заявив, що українці довели свою незламність у боротьбі з російськими окупаційними військами.
Читайте також: