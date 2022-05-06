Пальному – бути: Україна з Польщею скасували дозволи на проїзд вантажівок із пальним

Пальному – бути: Україна з Польщею скасували дозволи на проїзд вантажівок із пальним

Мінінфраструктури України та Мінінфраструктури й розвитку Польщі домовилися про скасування дозволів для всіх перевізників, які здійснюють міжнародні перевезення пального.

Нові правила вже набули чинності, їхніми перевагами можуть скористатися і українські, і польські перевізники.

Про це повідомила пресслужба українського Мінінфраструктури 6 травня.

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Ракетні удари Росії по нафтопереробних заводах і нафтобазах створили критичну ситуацію на ринку пального, нагадав міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

"Ціль команди Міністерства інфраструктури в цих умовах – повна лібералізація міжнародних вантажних перевезень для вирішення цієї проблеми. Нові правила вже набули чинності, і їхніми перевагами можуть скористатися і українські, і польські перевізники. Вдячний польській стороні за конструктивну роботу", – сказав міністр.

Він також анонсував продовження роботи над спрощенням вантажоперевезень та створенням максимально простих та зрозумілих правил для перевізників необхідних для України вантажів.

Зауважимо, для бездозвільного в'їзду на територію Польщі перевізникам пального необхідно пройти реєстрацію, заповнивши цю форму не пізніше, ніж за добу до перетину кордону.

Нагадаємо, 29 квітня перша віцепрем'єрка – міністерка економіки України Юлія Свириденко та прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомили, що дефіцит пального в найближчі 7 днів буде ліквідовано.

Президент Володимир Зеленський повідомляв, що обговорював з президентом Польщі Анджеєм Дудою вихід польських компаній на український ринок пального.

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