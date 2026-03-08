Палиці в колеса: що чекає на Україну, якщо Орбан збереже владу в Угорщині після виборів

Вибори в Угорщині: чого чекати Зеленському, якщо Орбан збереже владу / © Associated Press

Угорська правоцентристська партія «Тиса» випереджає правлячу партію прем’єр-міністра Віктора Орбана «Фідес» напередодні виборів 12 квітня, показують дані соціологів. Проте існує ймовірність, що Орбан і надалі залишиться при владі.

Як тоді розвиватимуться відносини Будапешта і Києва, які, здавалалося б, перебувають на найгіршому рівні за весь час незалежності, розповів колишній міністр закордонних справ Павло Клімкін, передають Новини.LIVE.

Зокрема, недавно Угорщина заблокувала 90 мільярдів євро для України.

«Угорці заблокували — там є додаткові варіанти, як це розрулити. Воні всі чогось коштують, в політичному сенсі, не в грошах звичайно. Якщо Орбан залишиться, він буде вставляти нам палиці колеса і вимагати якихось поступок на кожному етапі», — припустив дипломат.

Що потрібно робити Україні

Клімкін вважає, що Україні потрібно домовлятися з Угорщиною наперед.

«Я думаю, що домовлятися потрібно „на березі“, на весь процес надалі. Чи можна це зробити — можна, якщо ми говоримо з ним разом з європейцями, з ключовими європейськими країнами. Він (Орбан — Ред.) залежить від німецького, від іншого (європейського — Ред.) бізнесу і ми це все прекрасно знаємо. Чи вдасться нам це — я впевнений, ми не маємо поспішати, оскільки процес вступу (до ЄС — Ред.) не буде митєвим. Ми прекрасно розуміємо, що нам всі на половину, половинчасті, на четверть історії зі вступом не дуже пасують. І для нас важливо зрозуміти, як Угорщина буде намагатися просувати свої бажання», — розмірковує колишній глава МЗС.

Клімкін нагадав, що коли була блокада на українська-польському кордоні, все одно трафік через український-угорський кордон функціонував.

На думку дипломата, попри всю залужену критику від українців на адресу Орбана, в угорського прем’єра «є сенс здорового глузду».

«Зараз вони (влада Угорщини — Ред.) займаються шантажем, в зв’язку з нафтогоном „Дружба“. Вони хочуть нафту. Вони прекрасно розуміють, що це найкращий шлях, інше буде дорожче. Тут теж потрібно шукати варіанти, але знову таки сказати, що домовлятися так, а шантаж — ні. І це класичний випадок, як вони хочуть домовлятися. Ми маємо їм сказати, що ми можемо і вміємо домовлятися, але так, щоб це працювало на всіх, а не тільки на них», — підсумував Павло Клімкін.

Останні скандали з Угорщиною

Інкасатори

6 березня Угорщина захопила інкасаторів «Ощадбанку«, які перевозили 40 мільйонів доларів, 35 мільйонів євро та 9 кілограмів золота між „Райффайзен Банк Австрія“ та „Ощадбанком“ України. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга назвав такі дії Будапешта державним тероризмом, рекетом та взяттям заручників. Зрештою, інкасатори повернулися в Україну.

Сканадал через жарт Зеленського

5 березня президент Зеленський висловив сподівання, що «одна особа в ЄС» не блокуватиме транш у $90 млрд, натякаючи на Орбана.

«Інакше дамо адресу цієї особи нашим Збройним силам, хай вони йому дзвонять і спілкуватимуться з ним своєю мовою», — заявив президент України. Ця фраза об’єднала угорську владу та опозицію проти України.

Звільнені українські полонені в Будапешті

Нагадаємо, що під час зустрічі глави МЗС Укгорщини Сіярто та Путіна в Москві російський диктатор наказав звільнити з полону двох військовослужбовців ЗСУ, які мають угорські паспорти. Цих полонених угорський міністр забрав до Угорщини своїм літаком.

Через цей інцидент 5 березня до МЗС України було викликано в.о. тимчасового повіреного у справах посольства Угорщини. Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими взагалі засудив передавання цих двох полонених з російського полону угорській стороні та наголосив, що це «грубе порушення Міжнародного гуманітарного права».