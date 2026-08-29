Путін / © Associated Press

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Російський диктатор Путін вкотре намагався представити удари по українських містах, промислових підприємствах і портах як відповідь на атаки українських дронів по нафтопереробних заводах та логістичних центрах РФ.

Про це пише Frankfurter Allgemeine.

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Як зазначає видання, Путін погрожував подальшою ескалацією та заявив: «Ви отримаєте відповідь по ваших найвразливіших галузях економіки, які, чесно кажучи, і так уже стоять на межі краху».

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Водночас очільник Кремля звинуватив Україну в нібито спробах завдати шкоди російській економіці.

«Київський режим поставив собі за мету завдати шкоди нашій економіці. Він сам відкрив цю скриньку Пандори», — заявив Путін в ефірі державного телебачення.

Однак Frankfurter Allgemeine наголошує, що Росія атакувала українську логістику ще задовго до того, як Україна почала системно використовувати дрони для ударів по російських об’єктах.

На думку журналістів, Путін намагається й надалі подавати наступальну війну як нібито оборонну. Необхідність такого пояснення для Кремля зростає, оскільки наслідки війни дедалі сильніше відчувають звичайні росіяни.

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Зокрема, через дефіцит пального частині населення доводиться купувати бензин, який не відповідає стандарту Євро-5 та може пошкоджувати сучасні автомобільні двигуни.

Видання наводить історію росіянина, який не зміг знайти бензин Євро-5 для свого BMW 6-ї серії. Після заправки іншим пальним його автомобіль невдовзі потребував ремонту вартістю близько 7000 євро. За даними видання, подібні випадки не є поодинокими.

Водночас Frankfurter Allgemeine вважає, що заяви Путіна адресовані не лише Україні, а й Вашингтону. Кремль, ймовірно, прагне продемонструвати США, що готовий і надалі посилювати війну, захоплювати території та завдавати масштабних ударів.

Путін при цьому заявив, що «звичайно ж дії російської армії набагато відчутніші та набагато руйнівніші», ніж дії України.

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Окремо видання звертає увагу на повідомлення про можливу ядерну ескалацію. Bloomberg із посиланням на трьох людей, близьких до Кремля, писало, що посилення атак нібито змушує дедалі більше російських чиновників припускати можливість застосування Путіним тактичної ядерної зброї в Україні як крайнього заходу.

Водночас Frankfurter Allgemeine зазначає, що подібні повідомлення регулярно з’являються у західних медіа. На думку видання, вони можуть бути частиною продуманої інформаційної лінії Кремля, покликаної посилювати страх Заходу та підштовхувати Трампа до тиску на Україну.

Останні погрози Путіна пролунали після того, як Україна почала атакувати Ozon — другу за величиною платформу електронної комерції РФ.

Водночас логістичні центри найбільшої російської платформи Wildberries стають цілями українських атак ще від середини липня. За деякими оцінками, компанія вже втратила понад 40% складських потужностей, а її збитки можуть наближатися до 10 млрд євро.

Розслідувачі Фонду боротьби з корупцією, заснованого Олексієм Навальним, також пов’язували Ozon із Путіним. За їхніми даними, 34,95% акцій компанії було придбано за кошти Геннадія Тимченка — мільярдера та соратника російського диктатора, якого раніше називали його «гаманцем».

Після атак Путін заявив, що пошкоджені логістичні центри Wildberries мають бути відновлені за участю держави. При цьому компанію пов’язують із кремлівськими чиновниками Антоном Вайно та Олексієм Громовим, а також підприємцем і членом верхньої палати парламенту Сулейманом Керімовим.

Раніше повідомлялося, що диктатор Путін використає війну в Ірані, яка розпочалася у лютому 2026 року, як стратегічний інструмент для послаблення глобальних позицій США, посилення тиску на Україну.

Ми раніше інформували, що президент США Дональд Трамп особисто відправив директора ЦРУ Джона Реткліффа на секретні переговори до Москви, приховавши цей візит навіть від своїх ключових радників та військового командування.

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