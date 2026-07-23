Паливо зникає, а ціни зростають: як Путін приховує кризу і що насправді відбувається в РФ

Володимир Путін. / © Associated Press

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Кремль приховує правду про економіку агресорки Російської Федерації. «Фюрер» Володимир Путін намагається применшити значення проблем, незважаючи на кризу дефіциту палива.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики зауважують, що днями Путін провів нараду щодо поточної економічної ситуації. Він заявив, мовляв, економіка країни-агресорки стабільна, незважаючи на «зовнішні спроби дестабілізувати паливно-енергетичний сектор», маючи на увазі ударну кампанію України проти енергетичної інфраструктури.

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Ба більше — Путін назвав проблеми на російському ринку палива тимчасовими та заявив, що вони не вплинуть на економічну динаміку РФ. Путін також стверджував, що нібито дані Міністерства економічного розвитку свідчать, що ВВП зріс на 0,3% у травні 2026-го та на 0,2% за перші п’ять місяців року.

Господар Кремля також стверджував, що уряд мав профіцит у розмірі 196 млрд рублів (близько 2,51 млрд дол.) у червні 2026-го, а грошова маса Росії зросла на 13% у річному обчисленні станом на 1 липня.

Водночас в ISW зауважують, що останні заяви Путіна є наслідком нещодавньої серії спроб російських чиновників зобразити економіку Росії як стабільну, незважаючи на постійний дефіцит палива та інші економічні проблеми.

Зокрема, віцепрем’єр і міністр економіки Олександр Новак та спікер Держдуми В’ячеслав Володін наголошують, мовляв, російська економічна політика стабілізує ринок палива.

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Сам Путін визнав під час зустрічі 22 липня, що економіка продемонструвала «скромне» зростання ВВП, а представлені «фюрером» дані свідчать про те, що економіка Росії, ймовірно, продовжуватиме боротися з інфляцією, оскільки грошова маса зростає.

Окрім того, російська асоціація постачальників і виробників продуктів харчування «Руспродсоюз» повідомила, що вартість щомісячного мінімального продовольчого кошика зросла на 7,9% від початку 2026 року. Це сигналізує про те, що економіка країни-агресорки бореться з інфляцією.

«ISW спостерігає низку показників економічного спаду Росії, включаючи той факт, що композитний фондовий індекс Московської біржі 16 липня зазнав найбільшого одноденного падіння від вересня 2022 року, скорочення Росією експорту сільськогосподарської продукції на тлі українських ударів по енергетичній інфраструктурі та суднам в Азовському та Чорному морях, а також повідомлення про втечу російського капіталу», — йдеться у звіті.

Російська газета «Коммерсант», посилаючись на звіт аналітичного агентства Platts, кілька днів тому повідомила, що російські НПЗ не виконали понад 81% заявок на закупівлю бензину, незважаючи на те, що деякі підприємства відновили продаж палива.

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Водночас Москва намагається пом’якшити дефіцит палива та перебої з енергопостачанням у Росії та окупованій Україні, зокрема в Криму, при цьому мало що вказує на те, що цей дефіцит є тимчасовим, як стверджує Путін та інші чиновники.

«ISW продовжує оцінювати, що російський уряд запровадив неоптимальну економічну політику для підтримки війни в Україні, що призвело до багатьох поточних економічних проблем, зокрема збільшення та нестійкі військові витрати, зростання інфляції, значний дефіцит робочої сили в будівельній галузі та сфері послуг, а також скорочення суверенного фонду добробуту», — підсумовують американські фахівці.

Нагадаємо, в ISW вважають, що у Кремлі готуються до масового бунту. Москва далі створює умови для можливої мобілізації і готується до потенційних внутрішніх заворушень. Держдума РФ ухвалила закон, який дозволяє громадянам із непогашеною судимістю, зокрема за контрабанду наркотиків та участь в організованих злочинних угрупованнях, укладати контракти з Міністерством оборони Росії під час офіційних періодів мобілізації.

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