Пані посол Британії повідомила про втому на Заході від війни в Україні та попередила про складний період

Пані посол Британії повідомила про втому на Заході від війни в Україні та попередила про складний період

Російська влада очікує на момент, коли союзники України втомляться від війни і припинять активно підтримувати державу. Певна втома вже є, але найскладнішим для України в цьому контексті буде період від кінця осені до кінця зими.

Проте єдність західних країн довкола допомоги Україні майже напевно застали президента РФ Володимира Путіна зненацька.

Про це пані посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс розповіла в інтерв'ю "НВ".

"Це частина російських очікувань та російських підручників сучасної війни – вони завжди очікували, що західні країни відволікатимуться", – сказала дипломатка.

"Я вірю, що на цьому першому етапі війни надзвичайна єдність західних країн навколо санкцій, єдність з надання військової допомоги, єдність навколо політичної підтримки України майже напевно застали Володимира Путіна зненацька. Це було фантастично, але це не було дивним", – додала пані посол.

Сіммонс розповіла, що вже зараз спостерігається певна втома від війни в Україні, особливо в західних ЗМІ. Наприклад, ювілей правління королеви Єлизавети II у Британії "затьмарив" новини про ситуацію в Україні.

Дипломатка також попередила, що найскладнішим для України 2022 року буде період від кінця осені до кінця зими. Адже саме в цей час Росія почне шантажувати Захід експортом газу.

"Тут потрібні дуже чіткі розрахунки, тому що рано чи пізно ця проблема виникне, і це також буде природною частиною перевірки, як люди в Європі ставляться до російської військової агресії", – зауважила пані посол.

Нагадаємо, голова Міноборони Олексій Резніков повідомив, шог наразі Україні не вистачає важкого озброєння, аби отримати перемогу над армією Росії.

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