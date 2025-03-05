Пані посол повідомила, що за "лист" Зеленського зачитав Трамп у Конгресі

Президент США сказав: "Я ціную, що він написав цей лист".

Президент США Дональд Трамп під час свого виступу у Конгресі 4 березня зачитав допис президента України Володимира Зеленського, який той опублікував у Мережі.

Про це повідомила пані посол України у США Оксана Маркарова.

"В дуже складній ситуації все ж рухаємося вперед, розбудовуємо стосунки та просуваємо наші пріоритети. Допис нашого Президента Володимир Зеленський зачитав у своєму Зверненні до Нації Президент Дональд Трамп і сказав "Я ціную, що він написав цей лист", – йдеться у повідомленні Маркарової.

Нагадаємо, у своїй промові у Конгресі Трамп заявив, що отримав важливого листа від Зеленського про те, що Україна готова сісти за стіл переговорів, щоб наблизити тривалий мир.

Зауважимо, у своєму дописі в Мережі Зеленський наголосив, що ніхто не хоче миру більше, ніж українці. За словами президента, "ми з моєю командою готові працювати під сильним лідерством президента Трампа, щоб досягти тривалого миру".