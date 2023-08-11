Пані посол США про атаки по Україні: "Зневага Росії до людського життя не має меж"

Дипломатка звернула увагу на кількість жертв, поранених, а також на пошкодження дитячої лікарні у столиці.

На російські ракетні удари по Запоріжжю, Києву та Прикарпаттю відреагувала пані посол США в Україні Бріджит Брінк.

Свій коментар з приводу російський атак дипломатка опублікувала в Мережі 11 серпня.

"Росія продовжує свої невпинні й варварські напади на народ України – вчора вона вдарила по готелю в Запоріжжі, яким користуються колеги з ООН та партнери з USAID; сьогодні обстріляла ракетами Київ та інші українські міста", – йдеться в заяві Брінк.

Вона звернула увагу, що за минулу добу внаслідок російських обстрілів є четверо загиблих, понад 40 поранених, а також уламками ракети пошкоджена дитяча лікарня.

"Зневага Росії до людського життя не має меж", – наголосила пані посол США.

Ракетні удари по Україні 9-11 серпня

Окупанти ввечері 9 серпня завдали ракетного удару по Запоріжжю: поцілили по церкві та супермаркету, пошкодили понад 400 квартир у 15 будинках. Жертвами атаки стали троє людей.

Вже 10 серпня росіяни вдарили ракетами по Запоріжжю і влучили в готель Reikartz, де діяв дитячий табір. Наразі відомо про загибель жінки. Постраждали 19 людей, серед яких є четверо дітей.

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11 серпня загарбники запустили ракети "Кинджал" по Києву. Всі цілі були збиті, але їхні уламки впали на територію однієї з дитячих лікарень. Ще два місця падіння уламків – в Оболонському районі. На одній з вулиць пошкоджений дах приватного будинку.

Цього ж дня ворог завдав ракетного удару по Коломийському району Івано-Франківської області: влучили по будинку, де мешкала сім’я з трьома дітьми. Загинув восьмирічний хлопчик.

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