Пані посол США в Україні Джулі Девіс піде у відставку: у Держдепі назвали причину

Посол Сполучених Штатів в Україні Джулі Девіс піде у відставку.

Це підтвердив речник Державного департаменту США Метью Піготт Суспільному.

За його словами, Девіс «йде на пенсію після видатного 30-річного перебування на посаді кадрового дипломата». Вона продовжуватиме виконувати свої обов’язки до офіційного завершення місії в Києві у червні 2026 року.

Напередодні видання Financial Times із посиланням на джерела повідомило, що дипломатка нібито розчарована зниженням рівня підтримки України з боку адміністрації президента США Дональд Трамп.

Втім у Держдепі цю інформацію заперечили. Піготт наголосив, що Девіс «із гордістю просуватиме політику президента Трампа» до завершення своєї каденції.

Джулі Девіс очолила дипломатичну місію США в Україні у травні 2025 року, змінивши на посаді Бріджит Брінк.

Що відомо про Джулі Девіс

Нагадаємо, Джулі Девіс — кар’єрна дипломатка США. Вона обійняла посаду тимчасової повіреної у справах у Києві після від’їзду попередньої посолки.

Пані посол має значний досвід роботи в Держдепартаменті, зокрема на європейському напрямку та в питаннях безпеки.

На посаді в Україні вона відповідала за координацію дипломатичної місії США в умовах повномасштабної війни та підтримку взаємодії між Києвом і Вашингтоном.

Торік 1 травня стало відомо, що Джулі Девіс розпочинає виконання обов’язків тимчасово повіреної у справах США в Києві.

Хто був попередницею Девіс

Попередньою пані послом США в Україні була Бріджит Брінк. Вона очолювала дипломатичну місію від 2022 року та активно працювала над посиленням військової й фінансової допомоги Україні.

Бріджит Брінк пішла у відставку з посади посла США в Україні на тлі тиску з боку Вашингтона. Тоді вона оголосила про намір балотуватися до Конгресу від 7-го округу штату Мічиган, а своє рішення пояснила прагненням захистити демократію та боротися за свободу, а також відверто виступити проти політики Трампа.

Зазначимо, що в разі підтвердження інформації про відставку Девіс це стане вже другим кадровим рішенням такого рівня щодо американського дипломатичного представництва в Україні за часів президентства Дональда Трампа.

Обидві ситуації, за інформацією медіа, пов’язують з розбіжностями в підходах до політики підтримки України.

