Пані посол США відреагувала на російську ракетну атаку по Україні

Брінк наголосила, що надзвичайно важливо підтримати Україну зараз, "щоб зупинити Путіна".

Пані посол США Бріджит Брінк прокоментувала масовану ракетну атаку по Києву та решті України. Вона наголосила на важливості підтримки держави.

Про це йдеться в повідомленні Брінк у Мережі 2 січня.

"Путін зустрічає 2024 рік, запускаючи ракети по Києву та по всій країні, в той час як мільйони українців ховаються від холоду. Сьогодні вранці в Києві лунали гучні вибухи", – вказано в заяві.

Дипломатка наголосила, що надзвичайно важливо підтримати Україну зараз, "щоб зупинити Путіна".

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Ракетна атака сьогодні

Нагадаємо, у ніч проти 2 січня та вранці російські війська влаштували масовану атаку по Україні ракетами та дронами-камікадзе. Ворожі цілі влучили по Києву та Харкову. Є суттєві руйнування, поранені та загиблий.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Ракети! Вибухи! Київ! Харків! Суми! Новини 9:00 2 січня 2024 року

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