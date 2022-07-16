Пані посол у США пояснила, коли в Україні застосують лендліз

Наразі фінансування бюджетних програм США достатньо, щоб активно надавати військову підтримку Україні. А лендліз – додатковий інструмент, який Україна застосовуатиме активніше в разі потреби.

Фокус Пентагону зараз – максимально швидко знаходити ту зброю, яка необхідна Україні.

Про це пані посол України у США Оксана Маркарова розповіла в інтерв’ю "Голосу Америки".

"Позиція Пентагону полягає зараз в тому, що зараз, коли є ці програми фактично грантової, безоплатної передачі нам зброї – фокус буде на них. Фокус Пентагону зараз – максимально швидко знаходити ту зброю, яка нам потрібна, і надавати її нам через ці програми", – пояснила дипломатка.

За її словами, лендліз є додатковим інструментом, який Україна застосовуватиме активніше в разі потреби, коли бачитиме, що завершуються кошти з інших програм.

"Тоді буде два варіанти. Або ми в цей момент швидко підключаємо лендліз, або ми повертаємося до Конгресу з додатковими запитами. Точніше, ми звертаємося до адміністрації США, а адміністрація звертається до Конгресу", – розповіла Маркарова.

Вона нагадала, що виділені Конгресом кошти потрібно використати до кінця фіскального року в США, що завершується у вересні. Пані посол припустила, що гроші можуть вичерпатися ще до цього моменту.

"Складно сказати, коли закінчаться ці кошти – ми хочемо, щоб нам надавали всього швидше. Можливо, вони закінчаться і раніше, але наразі про це складно говорити", – повідомила дипломатка.

Нагадаємо, раніше військовий експерт Олег Жданов повідомив, що лендліз для України запрацює аж від 1 жовтня. Проте президент США Джо Байден в змозі пришвидшити надання Україні сучасного озброєння.

Чим стане для України другий в історії США лендліз - військовий експерт

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