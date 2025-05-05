Пані посол України в США відреагувала на ядерні погрозу Путіна: "Він є загрозою не лише для України"

Пані посол України в СШАОксана Маркарова / © Associated Press

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Посол України в США Оксана Маркарова висловилася з приводу заяв російського диктатора Володимира Путіна про ядерну зброю. Вона сказала, що голова РФ є «загрозою, в яку слід вірити на слово».

Про це Маркарова заявила в ефірі CBS News.

Пані посол відповіла на запитання ведучої про те, що вона думає про нещодавній коментар Путіна, що він сподівається на те, що «ядерна зброя не знадобиться» для завершення війни проти України.

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«На цей момент не має значення, як ми інтерпретуємо його (Путіна — ред.) слова. Ми просто повинні вірити в те, що він говорить, і розуміти те, що він говорить. Він становить загрозу не тільки для України, а й для всіх, хто вважає, що народи мають жити мирно», — запевнила вона.

Маркарова зазначила, що слова Путіна дуже важко інтерпретувати. Вона нагадала, що Росія регулярно здійснює напади на інші країни і навіть на свою власну.

Також пані посол України в США згадала про партнерство, якого Україна домагається із союзниками, включно з Вашингтоном, у надії, що вони зможуть об’єднатися і «принести мир не тільки в нашу частину світу, а й у всьому світі».

Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін знову заговорив про ядерну зброю. За його словами, «є надія, що застосовувати її не доведеться».