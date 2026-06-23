Паніка наростає: у Москві вже не приховують істерії і скаржаться на безпрецедентні атаки

Атака на Москву. / © скриншот з відео

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У Кремлі вже не приховують тривоги через українські атаки на Московський регіоні і столицю зокрема. Російські посадовці бідкаються на безпрецедентну хвилю БпЛА, які минулого тижня летіли на Москву.

Про це свідчить заява представника МЗС країни-агресорки Радіон Мірошник.

Він висловив невдоволення, що минулого тижня Московський регіон зіткнувся «з безпрецедентною за своєю інтенсивністю та масштабами серією повітряних атак». Посадовець нарікав, що південний схід Москви і Підмосков’я «прийняли основний удар».

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Не оминув представник російського МЗС і українські атаки на об’єкти окупантів у Криму. З його слів, Київ «розширює географію масованих обстрілів». російських регіонів.

Останні атаки на Москву

Вночі проти 22 червня Україна вдарила по важливому об’єкту в Московській області — Центру космічного зв’язку «Дубна», що керує супутниковими каналами по всій Росії та за кордоном. Черговий удар змусив Кремль нервувати. Аби посилити ППО і прикрити Москву, влада вимушено перекидає ППО з фронту до столиці.

Найбільший удар по Москві стався 18 червня, коли БпЛА вдруге вдарили по НПЗ у Капотні. Внаслідок влучних ударів виникли критичні руйнування на об’єкті. Зокрема, було уражено важливі установки. Крім того, атака паралізувала роботу столичних і аеропортів і спричинила хаос на дорогах, бо багато місцевих вулиць було перекрито.

Перша атака на нафтопереробний завод сталася 16 червня — у Москві увесь ранок лунали вибухи. Сталося влучання у Московський НПЗ. Росавіація запровадила обмеження на приймання і випуск літаків в аеропортах Внуково та Шереметьєво.

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Дата публікації 20:40, 18.06.26 Кількість переглядів 118 Новина дня! Масштабна атака на Москву! Горить НПЗ, у росіян паніка та дефіцит пального

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