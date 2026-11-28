Володимир Путін. / © Associated Press

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Кремль намагається приховати наслідки українських ударів по території РФ і окупованих землях на тлі посилення атак. Москва планує запровадити кримінальну відповідальність за поширення будь-якої інформації про атаки ЗСУ і операції, яка не буде схвалена російською владою.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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Днями до Держдуми внесли три законопроєкти, які передбачають адміністративну і кримінальну відповідальність за поширення неузгодженої з владою інформації про українські удари по території Росії.

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Зокрема, Кремль хоче отримати контроль над висвітленням наслідків атак українських дронів, ракет і артилерії по військовій техніці, виробничих і складських об’єктах. Також пропонується заборонити неофіційні повідомлення про диверсії, теракти та замахи на російських чиновників і силовиків.

Другий законопроєкт передбачає штрафи до 500 тис. рублів для громадян Росії, яких викриють у поширенні інформації про наслідки українських ударів. Водночас іноземцям загрожуватиме депортація на додаток до штрафів.

Третій законопроєкт пропонує запровадити до Кримінального кодексу Росії нові положення, які дозволять владі штрафувати рецидивістів на суму до 300 тис. рублів або ув’язнювати їх до трьох років. Законопроект також дозволить російським посадовцям засуджувати порушників до п’яти років, якщо поширення несанкціонованої інформації призвело до додаткових збитків, навіть якщо обвинувачений раніше не стикався зі штрафами за попередні публікації.

Автори законодавства натякнули, що влада намагається покращити оперативну безпеку, оскільки відеозаписи з відкритих джерел у соціальних мережах підтверджують українські цілі та оцінку бойових збитків.

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«Залишається незрозумілим, чи допоможуть ці обмеження усунути проблеми з безпекою російських військових об’єктів і посилити контроль Кремля над інтернетом», — наголошують американські аналітики.

Зазначається, що російські Z-блогери вже звернули увагу на розмиті формулювання законопроєктів: вони не визначають чітко, що саме вважатиметься поширенням інформації. Це може дозволити владі погрожувати кримінальним переслідуванням широкому колу громадян.

Один мілблогер скаржився, що влада може однаково ув’язнювати за публікацію відеозаписів наслідків удару або за просте обговорення удару приватно. Мілблогер розкритикував законодавство і дійшов висновку, що в нинішньому вигляді воно фактично заборонить росіянам навіть згадувати про українські удари по Росії, не порушуючи закон.

«Розпливчасте формулювання законодавства може свідчити про те, що Кремль стає дедалі чутливішим до дискурсу в російському онлайн-інформаційному просторі про свою нездатність захиститися від ударів України і терміново намагається знайти шляхи для сприяння самоцензурі серед росіян», — йдеться у звіті ISW.

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Російська окупаційна влада вже запроваджувала подібні обмеження за поширення інформації про удари на захоплених територіях Херсонської, Запорізької, Донецької областей і в Криму. Однак це не завадило користувачам соцмереж публікувати дані про атаки ЗСУ та діяльність партизанів.

Російські військові блогери визнають, що попередні спроби Кремля приховати наслідки українських ударів виявилися недостатніми, замовчування реальних наслідків і розмиті офіційні повідомлення Міноборони РФ підривають довіру росіян до влади. Через брак достовірної інформації громадяни дедалі частіше звертаються до українських інформаційних ресурсів.

На думку Z-блогерів, нові обмеження навряд чи змінять ситуацію: росіяни й надалі шукатимуть подробиці українських атак, а відео та повідомлення про їхні наслідки продовжать з’являтися в мережі. Натомість посилення цензури може ще більше підірвати довіру до офіційних заяв Кремля.

Нагадаємо, російський генерал у відставці Леонід Івашов закликав усунути від влади президента-диктатора Володимира Путіна шляхом державного перевороту. Ексвійськовий виступив із різкою критикою «фюрера» після потужної атаки України на Кримський міст, вартість якого оцінюють у три мільярди фунтів стерлінгів. Удар поставив під загрозу важливі логістичні маршрути та сполучення з окупованим півостровом.

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