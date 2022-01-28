"Паніка зайва": Зеленський розповів про ДРГ, які діють не лише на Донбасі, а й у багатьох регіонах

"Паніка зайва": Зеленський розповів про ДРГ, які діють не лише на Донбасі, а й у багатьох регіонах

Президент запевнив, що українські силовики здатні протистояти та виявляти ДРГ.

Для дестабілізації ситуації в Україні диверсійно-розвідувальні групи під кураторством Росії діють як на лінії фронту на Донбасі, так і на вільній території держави, далеко вглиб країни.

Про це 28 січня президент України Володимир Зеленський сказав під час брифінгу для іноземних ЗМІ.

"Ми розуміємо, коли працюють ДРГ, як працюють ДРГ. Вони працюють як на Донбасі, на території, яку ми контролюємо, так і працюють, чесно кажучи, у багатьох областях нашої держави. Зараз не хочу, щоб була якась паніка зайва. Ми справляємося з такими питаннями внутрішніми нашими силами. Партнери нам допомагають", - сказав глава держави.

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