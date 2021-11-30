Панікувати не треба, але варто потурбуватися через "Омікрон": Байден назвав американські вакцини найкращими у світі

Панікувати не треба, але варто потурбуватися через "Омікрон": Байден назвав американські вакцини найкращими у світі

Президент закликав усіх, хто віком від 18 років і хто щепився повністю до початку червня, вакцинуватися бустерною дозою.

Президент США Джо Байден заявив, що щодо нового варіанту "Омікрона" панікувати не треба, але варто потурбуватися.

Про це пише "Інтерфакс".

"У нас є найкраща вакцина у світі, найкращі ліки, найкращі вчені, і з кожним днем у нас все більше інформації. Ми боротимемося з цим варіантом науковими та вивченими методами та швидкістю, а не хаосом та плутаниною", — сказав Байден.

Президент закликав усіх, хто віком від 18 років і хто щепився повністю до початку червня, вакцинуватися бустерною дозою. Мовляв, слід починати вакцинуватися і дітям віком від п'яти років.

Байден додав, що обмежувальні заходи не будуть потрібні, якщо люди вакциновані та носять маски.

Нагадаємо:

На тлі виявлення нового штаму коронавірусу подорожчали діаманти. Минулими вихідними через побоювання, що буде збій у постачанні з африканських країн, де зафіксовано спалахи нового штаму коронавірусу "Омікрон", світові ціни на необроблені діаманти зросли на 10%.

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