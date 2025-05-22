Папа Лев XIV як миротворець: чи може Ватикан стати посередником між Росією та Україною

Папа Лев XIV. / © Associated Press

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Після свого нещодавнього обрання Папа Лев XIV може отримати ще одну вагому місію — стати посередником у переговорах між Росією та Україною. Ідею провести мирні перемовини у Ватикані озвучили світові лідери, зокрема президент США Дональд Трамп після розмови з Володимиром Путіним. За його словами, Папа запропонував себе як приймаючу сторону, що “може допомогти стримати гнів”.

Про це пише The Washington Post.

Цю ініціативу вже підтримала прем’єр-міністр Італії Джорджія Мелоні. Вона заявила, що на прохання Трампа контактувала з Папою та підтвердила його готовність сприяти переговорам.

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Хоча Ватикан не коментує ці заяви, сам Лев XIV минулого тижня натякнув на готовність допомогти у мирному врегулюванні. Під час зустрічі з представниками східних християнських церков він заявив:

“Святий Престол готовий надати ворогам можливість зустрітися і подивитися один одному в очі”.

Однак потенційне посередництво Ватикану стикається з серйозними перепонами. Зокрема, Росія не погоджується на припинення вогню як передумову перемовин, що суперечить позиції США та Європи. Глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що для Заходу припинення бойових дій — це лише спосіб “спокійно переозброїти Україну”.

Крім того, виникають і практичні труднощі. Візит російських чиновників до Ватикану може суперечити санкційному режиму ЄС, адже найменша держава у світі розташована всередині Італії. Проте офіційний Рим, згідно з Латеранським договором 1929 року, зобов’язаний забезпечити безпечний прохід дипломатичних місій до Святого Престолу. Джерела в італійській владі вказують, що саме так вдалося організувати поїздку російської міністерки культури Ольги Любимової на похорон Папи Франциска, попри санкції.

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Ще одним ускладненням є логістика — останній політ російського урядового літака, який перевозив Любимову на інавгурацію нового Папи, був перерваний через технічні проблеми на фоні необхідності облітати європейський повітряний простір.

Юристи зазначають, що навіть у межах Латеранських угод не до кінця зрозуміло, чи зможе Путін як глава держави скористатися правом на вільний проїзд.

Попри складності, сам Лев XIV налаштований на участь у миротворчому процесі. Він відомий більшою прихильністю до України порівняно з попередником, але при цьому прагне до відкритого діалогу. Якщо переговори у Ватикані таки відбудуться, це стане ключовим моментом його понтифікату та вплине на геополітичну конфігурацію Європи.

Нагадаємо, в адміністрації президента РФ Володимира Путіна не ухвалили рішення щодо місця проведення мирних переговорів між Росією та Україною. Йдеться, зокрема, про Ватикан.

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