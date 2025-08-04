Папа Лев XIV звернувся до молоді щодо Гази та України: що сказав

Папа Лев XIV / © Associated Press

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Папа Римський Лев XIV завершив ювілейний вікенд для понад 1 мільйона молодих католиків у передмісті Риму.

Про це пише CBS News.

У той час як нове покоління з усього світу святкувало, Папа звернув увагу на їхніх однолітків в Україні та Газі, які позбавлені такої можливості.

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Раніше повідомлялося, під час візиту до Італії 9 липня президент України Володимир Зеленський зустрівся з Папою Римським Левом XIV. Під час цієї зустрічі понтифік підтвердив готовність прийняти представників Росії та України у Ватикані для переговорів.

Окрім цього, Папа Римський Лев XIV зустрівся з митрополитом Антонієм, високопоставленим кліриком Російської православної церкви. Це перша його зустріч з представником РПЦ, який нещодавно схвально відгукнувся про позицію покійного понтифіка Франциска щодо війни в Україні.