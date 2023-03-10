Папа Римський на початку російського вторгнення намагався зустрітись з Путіним, йому відмовили

У МЗС РФ йому відмовили у зустрічі, заявивши, що це не на часі.

На початку повномасштабного російського вторгнення в Україну Папа Римський Франциск хотів зустрітись з диктатором Володимиром Путіним, але йому відмовили у такій можливості.

Про це він заявив під час свого інтервʼю швейцарському телеканалу RSI.

На питання журналіста про те, що Папа міг би сказати російському диктатору під час зустрічі, він заявив, що розмовляв би з Путіним так само, як говорить публічно. Франциск заявив, що вважає Путіна "освідченою" людиною.

Крім того, голова Ватикану заявив, що на другий день після початку повномасштабного вторгнення російських військ в Україну, він прибув до російського посольства. У російському посольстві він сказав про готовність поїхати до Москви, якщо Путін дасть можливість вести переговори.

В свою чергу голова МЗС РФ Сергій Лавров відмовив у такій можливості понтифіку.

"Путін знає, що я доступний. Але там є імперські інтереси, не лише Російської імперії, а й інших імперій. Для імперії типово ставити нації на друге місце", — заявив Франциск.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що напередодні річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну, депутатська група дружби між Святим Престолом та Україною здійснила свій перший візит до Ватикану та зустрілась на загальній аудієнції з Папою Римським.

Крім того, раніше Папа Римський Франциск розкритикував російське керівництво за погрози ядерною зброєю та заявив, що навіть думати про її застосування було б "божевіллям".

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