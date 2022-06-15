Папа Римський не вважає війну в Україні протистоянням добра і зла і припускає, що РФ могли спровокувати

Папа Римський не вважає війну в Україні протистоянням добра і зла і припускає, що РФ могли спровокувати

Папа Римський Франциск знову зробив неоднозначну заяву, яку росіяни вже почали тлумачити на свою користь.

Папа Римський Франциск знову повторив думку, що позиція НАТО могла стати фактором воєнного вторгнення Росії до України.

Про це пише Civilta Cattolica.

Папа засудив жорстокість і жорстокість російських військ в Україні, але сказав, що в цьому конфлікті "немає метафізичного добра чи зла". Франциск заявив, що говорячи про війну в Україні потрібно "відійти від звичайної "моделі Червоної Шапочки".

"Ми повинні відійти від звичайної "моделі Червоної Шапочки". Червона Шапочка була хорошою, а вовк поганим. Тут немає метафізичного добра і зла. З’являється щось глобальне, з елементами, які дуже переплітаються", – каже понтифік.

Він похвалив "хоробрих українців" за боротьбу, але також сказав, що ситуація не є чорно-білою і що війна, "можливо, була якимось чином спровокована".

Також Франциск зізнався, що мав 40-хвилинну розмови з російським патріархом Кирилом, в якій партіарх наводив причини для виправдання війни. Папа планує зустрітися з Кирилом, який благословляє вбивства українців, у вересні в Казахстані.

"Коли він закінчив, я втрутився і сказав: "Брате, ми не священнослужителі держави, ми пастирі народу". Я мав зустрітися з ним 14 червня в Єрусалимі, щоб поговорити про наші справи. Але з війною, за взаємною згодою, ми вирішили перенести зустріч на більш пізній термін, щоб наш діалог не був зрозумілий неправильно. Я сподіваюся зустрітися з ним на генеральній асамблеї в Казахстані у вересні", – сказав Папа.

Нагадаємо, що у квітні у Римі відбувся скандальний Хресний хід у Римі. Ватикан хотів "примирити" українців та росіян, а тому хрест символічно несли в руках українка та росіянка.

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