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Папа Римський особисто прийшов до посольства РФ з проханням припинити війну

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Папа Римський особисто прийшов до посольства РФ з проханням припинити війну

Associated Press

Зустріч тривала понад пів години.

Папа Римський Франциск 25 лютого особисто прийшов до посольства Росії в Римі з проханням про припинення війни в України. 

Про це повідомляє Vatican news.

"Під час візиту, що тривав понад пів години, як підтвердив Директор Ватиканського прес-центру Маттео Бруні, Папа бажав висловити свою занепокоєність через війну в Україні", - йдеться у повідомленні. 

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