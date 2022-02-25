Папа Римський особисто прийшов до посольства РФ з проханням припинити війну

Папа Римський особисто прийшов до посольства РФ з проханням припинити війну

Зустріч тривала понад пів години.

Папа Римський Франциск 25 лютого особисто прийшов до посольства Росії в Римі з проханням про припинення війни в України.

Про це повідомляє Vatican news.

"Під час візиту, що тривав понад пів години, як підтвердив Директор Ватиканського прес-центру Маттео Бруні, Папа бажав висловити свою занепокоєність через війну в Україні", - йдеться у повідомленні.