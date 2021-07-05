Папа Римський у лікарні та затоплення анексованого Криму. П'ять новин, які ви могли проспати

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П'ять новин, які ви могли проспати:
- Папа Римський Франциск добре переніс операцію, яку провели в клініці в Римі у зв'язку з дивертикулярною хворобою кишківника. Читати далі –>
- Понад сто об'єктів, більшість з яких житлові будинки, підтопило в Бахчисарайському районі окупованого Криму після злив. Читати далі –>
- Об'єднані Арабські Емірати вийшли на перше місце в світі за темпами вакцинації населення від коронавірусу. Читати далі –>
- "Індійський" штам коронавірусу викликає важче захворювання, ніж інші різновиди. Про це заявив головний інфекціоніст США Ентоні Фаучі. Читати далі –>
- З'їзд Консервативної народної партії Естонії затвердив офіційним кандидатом в президенти республіки колишнього спікера парламенту Хенна Піллуааса, який виступає проти прикордонного договору з Росією і вимагає повернення анексованих територій. Читати далі –>