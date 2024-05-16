Папа Римський закликав молитися про мир і згадав про Україну, Палестину та М’янму

Папа Франциск нагадав про тих, що страждають від війни.

Папа Франциск завершив свою зустріч з паломниками закликами молитися за народи, які страждають від війни.

Про це пише Vatican News.

Привітавши паломників, звернувшись з окремими словами до молоді, хворих, похилих віком і молодят. Папа Франциск завершив загальну аудієнцію думкою про народи, що страждають від війни.

"І молімося за мир: не забуваймо про багатостраждальну Україну; не забуваймо про Палестину, Ізраїль, М’янму. Молімося за мир, молімося за всі народи, що страждають від війни", – сказав Святіший Отець, промовляючи експромтом, без заздалегідь приготованого тексту, перерваний оплесками.

Після того, як вони стихнули, він додав: "Всі разом, з великим серцем, молімося, щоб настав остаточний мир, щоб не було ніяких війн. Бо війна – це завжди поразка, завжди".

Нагадаємо, нещодавно Папа Римський Франциск після хвилі критики через "білий прапор для України" знову закликав до мирних переговорів і завершення війни.

ТСН.ua зібрав усе, що відомо про заяву Папи про білий прапор, реакції на неї та мету таких висловлювань.

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