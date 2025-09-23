Паперові гарантії безпеки не зупинять Путіна: названо єдине, чому може довіряти Україна

Війна в Україні і президент Росії Володимир Путін / © ТСН.ua

Пропозиції Європи щодо гарантій безпеки для України мають певну цінність, але самі по собі вони не здатні гарантувати безпеку держави. Понад 11 років війни довели: справжні гарантії безпеки — це ті, що реально змінюють ситуацію на полі бою. Щоб зробити російську агресію марною, США та Європа повинні вкладатися у можливості, які позбавляють, руйнують і паралізують армію РФ.

Про це йдеться у статті ексміністра оборони України, голови Центру оборонних стратегій Андрія Загороднюка для американського видання Foreign Affairs.

Які гарантії безпеки готуються для України?

Від моменту повернення президента США Дональда Трампа до Білого дому європейські лідери активно шукають формулу миру, яка б влаштувала Україну та водночас стримала Росію. Європа намагається виробити механізми гарантій безпеки, які б дозволили укласти хоча б тимчасове перемир’я.

У центрі цих дискусій — кілька сценаріїв:

розміщення в Україні невеликого європейського контингенту як сил стримування,

розширення санкцій проти Москви,

збільшення постачання озброєнь, зокрема традиційних.

Деякі уряди навіть розглядають варіант юридично зобов’язатися захищати Україну у разі нової агресії.

Зазначається, що санкції та зброю можна реалізувати вже зараз, тоді як решта заходів стане актуальною лише після завершення боїв.

Такі кроки можуть мати певний ефект, однак самі по собі вони не забезпечать надійного захисту. Від моменту вторгнення 2022 року президент Росії Володимир Путін відверто декларує мету — ліквідувати Україну як державу. Його не зупинять ані дипломатичні заяви, ані невеликі підрозділи НАТО. Війна триватиме, допоки російська армія фізично не втратить здатності наступати.

Попри скепсис деяких експертів у США та ЄС, які сумніваються у здатності України повністю зупинити агресора, ситуація змінюється. Москва досягає поступових, але виснажливих здобутків, тоді як Київ дедалі активніше впроваджує нові технології, що змінюють характер війни.

Технології замість паперових гарантій

Україні не потрібно знищувати всю армію РФ. Достатньо досягти стратегічної нейтралізації — тобто паралізувати здатність ворога досягати своїх цілей. І сьогодні це стало значно простіше завдяки дешевим і масовим технологіям, значну частину яких розробляє сама Україна.

«Упродовж останнього століття великі держави не раз надавали гарантії безпеки слабшим партнерам. Але реальну користь вони приносили лише тоді, коли супроводжувалися відчутними засобами захисту», — зазначається у статті.

Європейським країнам варто відмовитися від ілюзії, що традиційні постачання озброєнь чи нові меморандуми зможуть зупинити Путіна. Єдиний реальний вихід — інвестувати у високотехнологічну оборонну промисловість України, нарощувати виробництво дронів, ракет, систем ППО та РЕБ, розбудовувати партнерство у військовому секторі.

Який вигляд має стратегічна нейтралізація РФ?

Достатньо позбавити російські війська логістики, комунікацій і маневреності. Історія знає приклади: 1967 року Ізраїль зміг паралізувати значно чисельніші ВПС Єгипту, вивівши з ладу їхні літаки та командні пункти.

Україна вже рухається цим шляхом. Великі ділянки фронту перетворені на «зони смерті», де будь-яке пересування завершується втратами. Росія змушена кидати в бій тисячі солдатів заради кількох сотень метрів просування. Якщо такі умови будуть поширені на більшу частину лінії фронту, наступи РФ втратять сенс.

Але для цього потрібне масове нарощування виробництва дронів, ракет і сучасних систем. Традиційні танки чи бронетехніка нині часто стають легкою здобиччю дешевих безпілотників.

Європейські ініціативи та перспективи

Деякі кроки вже зроблені: ЄС фінансує українські оборонні підприємства, а Київ укладає угоди для масштабування випуску боєприпасів і дронів. Але цих зусиль недостатньо. Потрібне значне розширення співпраці та запуск серійного виробництва нових систем.

Одним із потенційних рішень може стати проєкт «Європейський щит неба для України» — коаліція держав, які забезпечать часткову безпольотну зону за допомогою близько 120 літаків. Це дозволить перехоплювати ракети і дрони, зберегти інфраструктуру та зосередити зусилля ЗСУ на сухопутних боях.

Україна надалі потребує F-16, далекобійних ракет, боєприпасів, комплектувальних, а також розвідданих США, які вже довели свою вирішальну роль у війні.

Справжні гарантії безпеки

Роки війни показали: справжні гарантії — це ті, що здатні змінити ситуацію на полі бою. США та Європа повинні інвестувати у спроможності, які роблять російську армію безпорадною.

«І допомога Україні — це не лише про Київ. Якщо армію Путіна не зупинити в Україні, вона може рушити далі, вже проти країн НАТО. Кремль постійно натякає на реванш за розпад СРСР і намагається перевіряти витривалість Альянсу», — зазначається у публікації.

Єврокомісія у звіті European Defence — Readiness 2030 прямо назвала збереження України ключем до безпеки всієї Європи. Там підкреслюється: Київ має стати «сталевим дикобразом» — державою, яку неможливо перемогти. Для цього ЄС і НАТО повинні значно збільшити інвестиції в оборонку України, прискорити розробку нових систем і запустити масштабне виробництво. Лише тоді Європа зможе зітхнути з полегшенням.

До слова, раніше у вересні президент України Володимир Зеленський заявив, що зупинити війну можна лише за умови, якщо США нададуть Києву чіткі гарантії безпеки. За словами Зеленського, для цього потрібна сміливість Трампа. Президент наголосив, що такий документ має бути підписаний до завершення війни за участю США та всіх європейських партнерів. Крім того, Зеленський вважає, що Трамп може надати Україні необхідну кількість систем ППО, оскільки у США їх достатньо.

За словами президента Фінляндії Александра Стубба, гарантії безпеки для України — це готовність європейських союзників застосувати силу у відповідь на нову агресію Росії. Політик наголосив, що ці гарантії є «правдоподібним і сильним стримувальним фактором», який почне діяти після укладення мирної угоди з Росією.