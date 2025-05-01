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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Парад як сигнал світу: що хоче показати Путін 9 травня — пояснює соціолог

Володимир Путін намагатиметься продемонструвати, що він не в міжнародній ізоляції.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Парад перемоги у Москві, 9 травня

Парад перемоги у Москві, 9 травня. / © Getty Images

Парад 9 травня — не лише традиційне дійство для російської пропаганди, а й важливий сигнал зовнішньому світу.

Таку думку висловив доктор соціологічних наук Олександр Шульга в інтерв’ю “Київ24”.

За його словами, цього року Володимир Путін намагатиметься продемонструвати, що він не в міжнародній ізоляції.

“Це нагода показати, що йому можна тиснути руку, що Китай з ним”, — пояснив експерт.

На думку Шульги, участь іноземних лідерів у параді — це можливість для Путіна підкреслити “стабільність” та “керованість” ситуації в Росії. Тому, найімовірніше, якихось провокацій із боку РФ цього дня не буде.

Водночас парад має і внутрішньополітичне значення. Це — ключовий міф сучасної Росії, каже соціолог: “Ми — нащадки переможців, і можемо повторити”. Саме на цій ідеї, за словами Шульги, активно тримається путінський режим.

Раніше ми писали, чи можливий масований ракетний удар 9 травня по Україні.

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