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Парад як сигнал світу: що хоче показати Путін 9 травня — пояснює соціолог
Володимир Путін намагатиметься продемонструвати, що він не в міжнародній ізоляції.
Парад 9 травня — не лише традиційне дійство для російської пропаганди, а й важливий сигнал зовнішньому світу.
Таку думку висловив доктор соціологічних наук Олександр Шульга в інтерв’ю “Київ24”.
За його словами, цього року Володимир Путін намагатиметься продемонструвати, що він не в міжнародній ізоляції.
“Це нагода показати, що йому можна тиснути руку, що Китай з ним”, — пояснив експерт.
На думку Шульги, участь іноземних лідерів у параді — це можливість для Путіна підкреслити “стабільність” та “керованість” ситуації в Росії. Тому, найімовірніше, якихось провокацій із боку РФ цього дня не буде.
Водночас парад має і внутрішньополітичне значення. Це — ключовий міф сучасної Росії, каже соціолог: “Ми — нащадки переможців, і можемо повторити”. Саме на цій ідеї, за словами Шульги, активно тримається путінський режим.
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