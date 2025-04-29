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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Парад під питанням: Зеленський заявив про хвилювання росіян напередодні 9 травня

Росія має піти на повне припинення вогню, що стане першим кроком до завершення війни.

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Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Парад під питанням: Зеленський заявив про хвилювання росіян напередодні 9 травня

У Кремлі переживають, що у них парад під питанням / © Associated Press

Україна готується до розмови з Америкою щодо нових санкційних кроків проти РФ. Наразі обираються саме такі больові точки Росії, які найбільше спонукатимуть Москву до дипломатії.

Про це сказав у вечірньому зверненні 29 квітня президент України Володимир Зеленський.

«Вони (в Росії — ред.) повинні робити чіткі кроки до завершення війни, і ми наполягаємо, що безумовне й повне припинення вогню має стати першим кроком. Росія повинна це зробити. Зараз вони переживають, що у них парад під питанням, і правильно переживають. Але повинні переживати, що ця війна досі триває. Вони повинні закінчити війну», — сказав Зеленський.

Також, за його словами, 29 квітня йшлося про підготовку нового рішення Ради національної безпеки та оборони.

«Важливо й надалі тиснути на російські мережі впливу, а також на всі їхні виробництва та торговельні операції. Українські санкції стараємося по максимуму синхронізувати з усіма в Європі, щоб це було спільною позицією, і вже маємо хороші результати, зокрема в закритих російських виробництвах, які працювали на їхню оборонку», — сказав він.

Нагадаємо, раніше військовий експерт Олег Жданов відповів, навіщо Володимиру Путіну перемир’я на 9 травня. Експерт розтлумачив підступний задум диктатора.

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