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Парад під питанням: Зеленський заявив про хвилювання росіян напередодні 9 травня
Росія має піти на повне припинення вогню, що стане першим кроком до завершення війни.
Україна готується до розмови з Америкою щодо нових санкційних кроків проти РФ. Наразі обираються саме такі больові точки Росії, які найбільше спонукатимуть Москву до дипломатії.
Про це сказав у вечірньому зверненні 29 квітня президент України Володимир Зеленський.
«Вони (в Росії — ред.) повинні робити чіткі кроки до завершення війни, і ми наполягаємо, що безумовне й повне припинення вогню має стати першим кроком. Росія повинна це зробити. Зараз вони переживають, що у них парад під питанням, і правильно переживають. Але повинні переживати, що ця війна досі триває. Вони повинні закінчити війну», — сказав Зеленський.
Також, за його словами, 29 квітня йшлося про підготовку нового рішення Ради національної безпеки та оборони.
«Важливо й надалі тиснути на російські мережі впливу, а також на всі їхні виробництва та торговельні операції. Українські санкції стараємося по максимуму синхронізувати з усіма в Європі, щоб це було спільною позицією, і вже маємо хороші результати, зокрема в закритих російських виробництвах, які працювали на їхню оборонку», — сказав він.
Нагадаємо, раніше військовий експерт Олег Жданов відповів, навіщо Володимиру Путіну перемир’я на 9 травня. Експерт розтлумачив підступний задум диктатора.
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