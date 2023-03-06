"Парад суверенітетів" і "конфедерація": експерт – про сценарії падіння режиму Путіна

Процес падіння диктаторського режиму Володимира Путіна може тривати протягом наступних 5 років і матиме кілька складових.

Таку думку висловив правозахисник, директор Інституту стратегічних досліджень та безпеки Павло Лисянський, інформує FREEДОМ.

“Я думаю, що цей процес необхідно розділити на кілька складових. По-перше, це загибель, смерть, заміна Путіна на посаді президента РФ. Потім буде кілька трансформацій. Після того, як Путін залишить крісло глави свого диктаторського режиму, у них буде внутрішня боротьба. У них там намічається так званий тріумвірат, три клани є таких серйозних. І після цього буде вже демонтаж цього диктаторського режиму, залишків від того, що від нього залишилося. Тому я думаю, що це все буде протягом наступних 5 років. Ми це все побачимо”, — припустив експерт.

На думку Лисянського, Росію чекає так званий парад суверенітетів суб’єктів РФ. Найімовірніше, Російська Федерація буде переформатована в якийсь формат конфедерації, вважає правозахисник.

“Росіяни починають бачити, що немає жодної ідеології, Путін буде жити в розкоші, діти олігархів, син Соловйова взагалі нетрадиційної сексуальної орієнтації, хоча Соловйов говорить протилежні речі, критикує меншини. Відповідно, вони роблять висновок, розуміють, що це все фікція, і вже не хочуть воювати, зі зброєю в руках підбираються до кордону РФ, щоб просто не віддавати своє життя і залишатися в середині Росії", — підсумував експерт.

Розпад РФ: мрія чи реальна перспектива

Раніше ексдепутат Держдуми Ігор Яковенко заявив, що Росія почне розвалюватися, як картковий будинок. А після поразки у війні з Україною на території РФ спалахне "війна мафіозних кланів". Також Яковенко припускав, що розпад Росії може початись з Татарстану.

Політолог та соціолог із Німеччини Ігор Ейдман вважає, що процес розпаду вже триває всередині Росії.

Інший політолог Микола Давидюк впевнений, що Володимир Путін намагається залякати світ розпадом Росії. Але саме це і чекає на країну-агресорку після програшу у війні.

Російський опозиціонер Гаррі Каспаров заявляв, що РФ після програної війни в Україні або розпадеться, або на її місці виникне нова держава.

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