Парад у Пекіні: Трамп звинуватив Росію, Китай та КНДР у змові проти США

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп із сарказмом прокоментував великий військовий парад у Китаї, на якому були присутні лідер КНР Сі Цзіньпін, президент Росії Володимиро Путін та диктатор з Північної Кореї Кім Чен Ин.

Свою заяву американський лідер зробив у соцмережі Truth Social.

У своєму пості Трамп поцікавився, чи згадає Сі у своїй промові допомогу з боку США у Другій світовій війні. Очільник Білого доку висловив сподівання, що лідер КНР «згадає про величезну підтримку та кров», які США надали Китаю, «щоб допомогти йому забезпечити свою свободу від дуже недружнього іноземного загарбника».

Трамп побажав Сі та чудовому народу Китаю «провести чудовий і тривалий день святкування». Щоправда, американського лідера зачепила присутність на параді Путіна та Кім Чен Ина.

«Бажаю президенту Сі та чудовому народові Китаю великого й тривалого свята. Передайте, будь ласка, мої найтепліші вітання Володимиру Путіну та Кім Чен Ину, поки ви готуєте змову проти Сполучених Штатів Америки», — йдеться в заяві президента США.

Допис Дональда Трампа у Truth Social / © скриншот

Нагадаємо, Китай провів масштабний військовий парад у центрі Пекіна, демонструючи новітню військову техніку, включно з винищувачами та танками. Ця подія стала найвиразнішою за останні роки демонстрацією військової сили та дипломатичного впливу КНР. Парад присвятили 80-й річниці закінчення Другої світової війни, а його метою було посилити націоналістичні настрої, переглянути історичну роль Китаю у війні та закріпити образ Комуністичної партії як визволителя нації від японських загарбників.

Зауважимо, перед парадом Сі та Путін обговорили «безпрецедентний рівень» співпраці між їхніми державами. А ще лідер КНР назвав Росію і Китай основними переможцями у Другій світовій війні, що суперечить історичним фактам.