Парамедик "Тайра" отримає премію Держдепу США для жінок

Премії нададуть 11 номінанткам з усього світу в Білому домі

Про це пише Укрінформ із посиланням на Державний департамент США.

«Премія IWOC Держсекретаря США присуджується вже 17-й рік поспіль жінкам з усього світу, які продемонстрували виняткову мужність, силу та лідерство в захисті миру, справедливості, прав людини, гендерної рівності, а також у розширенні прав і можливостей жінок та дівчат у всій різноманітності – часто з великими особистими ризиками й жертвами», - йдеться у повідомленні Держдепартаменту США.

Церемонія нагородження відбудеться 8 березня в Білому домі. Її вестимуть держсекретар США Ентоні Блінкен і перша леді Джилл Байден.

«Юлія «Тайра» Паєвська продемонструвала надзвичайну моральну та фізичну мужність у захисті України від нещадної російської агресії. Вона надавала медичну допомогу учасникам Революції гідності в Україні у 2013 році, а як керівник волонтерського загону парамедиків «Ангели Тайри» проводила тактичну медичну підготовку на передовій Донбасу з 2014 по 2018 рік», - йдеться в повідомленні американських посадовців.

У Держдепі США нагадали, що росіяни затримали Тайру 16 березня 2022 року, коли вона намагалася евакуювати жінок і дітей з Маріуполя. Протягом трьох місяців полону вона жила в невеличкій камері з 22 іншими жінками, де терпіла тортури. Російські кремлівські пропагандисти намагалися поширити брехню про неї, назвавши її «фашисткою» та «воєнним злочинцем».

Нагадаємо, що жінку 17 червня 2022 року звільнили з полону.

Також "Тайра" у США розповіла про жахи Маріуполя та полону. Зокрема, йшлося про мертвих дітей та людські кінцівки у зубах собак.

До того ж вороги закликали вчинити суїцид. Саме так звільнена з полону "Тайра" розповіла про пекло ворожого концтабору.

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