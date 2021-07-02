Парламент дав старт реформі, яка очистить будівельний ринок від корупції - Олена Шуляк

Верховна Рада 1 липня підтримала два законопроєкти, які є основоположними для проведення в Україні реформи містобудування.

Йдеться про законопроєкти №5655 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування сфери містобудівної діяльності" та №5656 "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо зарахування окремих адміністративних зборів за державну реєстрацію в сфері містобудівної діяльності". Кожен із законопроєктів набрав більше 300 голосів депутатів.

Про це розповіла народний депутат, голова Координаційної ради з вирішення проблемних питань в містобудуванні Олена Шуляк.

За оцінкою Шуляк, ці законопроєкти спрямовані на переведення будівельної галузі у контрольовану, публічну і законну площину за допомогою впровадження цифрових інструментів.

"Співавторами цих законопроєктів виступили 140 і 147 депутатів, що свідчить про велику підтримку реформи. Це й не дивно, адже законопроєкт №5655 дозволить перевести будівельний ринок на якісно новий рівень, а також прискорити реалізацію президентської програми "Велике будівництво", - сказала Шуляк.

Прийняті законопроєкти, впевнена нардепка, дадуть потужний стимул для розвитку всієї економіки України.

Як повідомлялося раніше, законопроєкти, зокрема, передбачають самостійну реєстрацію замовником в електронній системі права на виконання підготовчих і будівельних робіт за умови, якщо на момент реєстрації всі необхідні документи вже будуть занесені в електронну систему.

Ще одним нововведенням є залучення до процесу реєстрації прав на початок будівництва нотаріусів та державних реєстраторів прав на нерухоме майно.

Перевіркою проєктної документації на відповідність державним будівельним нормам та іншим вимогам будуть займатися спеціалізовані експертні організації.

Для контролю за їхньою діяльністю та встановлення відповідальності за допущені порушення наразі вже розробляється окремий законопроєкт, який, за даними Шуляк, має бути винесений на розгляд депутатів уже в липні.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання