Парламент Канади ухвалив закон про конфіскацію російських активів: їх можуть передати України

Парламент Канади ухвалив закон про конфіскацію російських активів: їх можуть передати України

Сенат Канади ухвалив законопроєкт, що передбачає можливість конфіскації російських активів. Ухвалення документа вже прокоментували в Офісі президента України.

Проєкт закону був запропонований прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо.

Про це повідомляє Reuters.

Законопроєкт C-19 налічує 450 сторінок і пропонує низку заходів, серед яких заборона строком на два роки на покупку житла іноземними громадянами, а також право на конфіскацію і продаж активів осіб, відповідальних за вторгнення Росії до України.

Документ пройшов верхню палату будь-яких змін і стане законом після формальної королівської згоди.

Ухвалення канадського законопроєкту прокоментував голова Офісу президента України Андрій Єрмак, який повідомив, що документ також передбачає передавання конфіскованого майна іншій державі.

"У випадку України це означатиме, що Канада зможе конфіскувати наразі заморожені на своїй території російські активи та передати їх Україні. Це перший прецедент закріплення в законодавстві такого механізму після початку війни!" – написав Єрмак у Мережі.

Нагадаємо, напередодні Канада та Нідерланди домовились, що продовжать надавати Україні підтримку для протидії агресії РФ.

"Адвокатка" України в ЄС: Україна буде іншою, Литві допоможе НАТО, початок кінця Путіна

Читайте також: