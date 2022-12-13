Парламент ліквідував Окружний адміністративний суд Києва

У вівторок, 13 грудня, Верховна Рада ліквідувала одіозний Окружний адміністративний суд Києва, який неодноразово відзначався скандальними ухваленнями. Рішення підтримали 310 народних депутатів.

Про це повідомили у Facebook депутат від "Слуги народу" Дмитро Гурін.

Наголошується, що згідно з регламентом, якщо хоч в одного депутата є зауваження щодо прийняття законопроєкту в цілому, Рада не має права його приймати. Але зауважень не було.

Верховна Рада також проголосувала за відправлення законопроєкту на невідкладний підпис президенту, пише LIGA.net з посиланням на співрозмовника в керівництві фракції "Слуга народу".

До слова, 12 грудня комітет Ради з питань правової політики підтримав законопроєкти №5369 та №5370 про ліквідацію ОАСК. Законопроєкти №5369 подав до ВРУ президент Володимир Зеленський у квітні 2021-го.

Нагадаємо, голові Окружного адміністративного суду Києва Павлу Вовку 17 липня 2020 року НАБУ вручило підозру. А також його заступнику та ще п'ятьом суддям і голові Державної судової адміністрації України. Слідство вважає, що судді ухвалювали замовні рішення у власних інтересах, а також в інтересах політичних та бізнесових кіл.

У серпні та листопаді 2020 року НБУ оголошувал Вовка у розшук. У період керівництва Вовка ОАСК оскандалився з низкою рішень. Серед них – відсторонення в.о. міністра охорони здоров’я Уляни Супрун, скасування рішення про націоналізацію "Приватбанку" тощо.

Держдепартамент США 9 грудня 2022 запровадив санкцій проти Павла Вовка через вимагання хабарів в обмін на втручання в судові та інші державні процеси. Обмеження також стосуються двох членів його родини.

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