Парламент Нідерландів виступив за постачання зброї Україні, про відправлення військових не йдеться

Парламент Нідерландів виступив за постачання зброї Україні, про відправлення військових не йдеться

Наразі Міноборони країни проводить інвентаризацію того, що можна поставити до України.

У парламенті Нідерландів виступили за надання Україні зброї для захисту від можливої військової ескалації з боку РФ.

Про це у понеділок, 31 січня, повідомляє RTL Nieuws.

Так, депутат від правлячої партії (VVD) Рубен Брекельманс вважає, що прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте і глава МЗС Вопке Хукстра мають відвідати Україну з конкретними пропозиціями.

Зазначається, що Україна вже звернулася до Нідерландів щодо надання зброї. Наразі Міноборони країни проводить інвентаризацію того, що можна поставити до України.

Своєю чергою Брекельманс припускає, що це могли б бути радари, високоточна зброя, протитанкова зброя або протиповітряна оборона.

Разом з тим в опозиційній партії праці (PvdA) виступили за допомогу Україні в боротьбі проти кібератак, забезпечення навчання та постачання протитанкової зброї.

Втім, як в опозиційній, так і в провладній партії заявляють, що не може йтися про направлення нідерландських солдатів.

Нагадаємо:

Польща надасть військову допомогу українській армії. Зокрема, йдеться про засоби протиповітряної оборони.

Також про готовність надати Україні зброю та військову техніку на тлі зростання загрози з боку Росії заявила Данія.

Наступного тижня українські бійці ООС зможуть опанувати нову зброю британсько-шведського виробництва

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