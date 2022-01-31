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Парламент Нідерландів виступив за постачання зброї Україні, про відправлення військових не йдеться

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Парламент Нідерландів виступив за постачання зброї Україні, про відправлення військових не йдеться

Associated Press

Наразі Міноборони країни проводить інвентаризацію того, що можна поставити до України.

У парламенті Нідерландів виступили за надання Україні зброї для захисту від можливої військової ескалації з боку РФ.

Про це у понеділок, 31 січня, повідомляє  RTL Nieuws.

Так, депутат від правлячої партії (VVD) Рубен Брекельманс вважає, що прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте і глава МЗС Вопке Хукстра мають відвідати Україну з конкретними пропозиціями.

Зазначається, що Україна вже звернулася до Нідерландів щодо надання зброї. Наразі Міноборони країни проводить інвентаризацію того, що можна поставити до України.

Своєю чергою Брекельманс припускає, що це могли б бути радари, високоточна зброя, протитанкова зброя або протиповітряна оборона.

Разом з тим в опозиційній партії праці (PvdA) виступили за допомогу Україні в боротьбі проти кібератак, забезпечення навчання та постачання протитанкової зброї.

Втім, як в опозиційній, так і в провладній партії заявляють, що не може йтися про направлення нідерландських солдатів.

Нагадаємо:

Польща надасть військову допомогу українській армії. Зокрема, йдеться про засоби протиповітряної оборони.

Також про готовність надати Україні зброю та військову техніку на тлі зростання загрози з боку Росії заявила Данія. 

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