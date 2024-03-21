Парламент передав повноваження Запорізької облради ОВА: що відомо

У четвер, 21 березня, Верховна Рада ухвалила постанову про передання повноважень від Запорізької обласної ради до обласної військової адміністрації. Рішення ухвалили 236 народних обранців.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Парламент ухвалив ініційовану президентом Володимиром Зеленським постанову №9118. Зазначається, що документ передбачає передання повноважень Запорізької облради Запорізької ОВА на час дії воєнного стану і на місяць після його скасування.

У документі вказано, що військова адміністрація порушила питання про передання їй повноважень облради, а глава держави ініціював проєкт постанови. До слова, востаннє облрада збиралася онлайн у березні 2022-го.

Слід зауважити, що член комітету з національної безпеки й оборони парламенту Федір Веніславський в коментарі LIGA.net заявив, що ухвалена нардепами постанова "100% вирішить дуже багато проблем" щодо об'єктів критичної інфраструктури та відбудови.

Нагадаємо, наприкінці січня Кабмін ухвалив призначення нового очільника Запорізької ОВА - мера тимчасово окупованого Мелітополя Івана Федорова. Тоді ж уряд погодив звільнення Юрія Малашка. Вже 2 лютого президент Володимир Зеленський підписав указ.

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