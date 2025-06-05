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Парламент Словаччини заборонив уряду підтримувати антиросійські санкції
Опозиція парламенту Словаччини відмовилася брати участь у голосуванні.
Словацький парламент схвалив резолюцію, яка забороняє урядовцям голосувати за введення санкцій проти Росії в будь-яких міжнародних організаціях. При цьому опозиція саботувала голосування.
Про це повідомляє DennikN.
Із 76 присутніх депутатів 51 проголосував «за», 23 утрималися, а один виступив проти резолюції.
Прийнятий документ забороняє урядовцям голосувати за антиросійські санкції в міжнародних організаціях та спільнотах. Автори резолюції стверджують, що тиск на санкцію на Росію веде до зростання цін на енергоносії в Словаччині.
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