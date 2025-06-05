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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Парламент Словаччини заборонив уряду підтримувати антиросійські санкції

Опозиція парламенту Словаччини відмовилася брати участь у голосуванні.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Ігнатова Ірина Ігнатова
Прапор Словаччини

Словаччина не голосуватиме за антиросійські санкції в міжнародних організаціях / © Associated Press

Словацький парламент схвалив резолюцію, яка забороняє урядовцям голосувати за введення санкцій проти Росії в будь-яких міжнародних організаціях. При цьому опозиція саботувала голосування.

Про це повідомляє DennikN.

Із 76 присутніх депутатів 51 проголосував «за», 23 утрималися, а один виступив проти резолюції.

Прийнятий документ забороняє урядовцям голосувати за антиросійські санкції в міжнародних організаціях та спільнотах. Автори резолюції стверджують, що тиск на санкцію на Росію веде до зростання цін на енергоносії в Словаччині.

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