Парламент Туреччини розпочав розгляд заявки Швеції на вступ до НАТО — ЗМІ

Парламент Туреччини сьогодні, 23 січня, розпочав розгляд протоколу про приєднання Швеції до НАТО.

Туреччина зрештою взялася за розгляд протоколу про приєднання Швеції до НАТО після більш ніж року затримок, які погіршили відносини Анкари із західними союзниками.

Про це повідомляє NTV Haber.

"Для ухвалення протоколу необхідна абсолютна більшість голосів депутатів, які беруть участь у Генеральній Асамблеї", - йдеться в повідомленні.

Очікується, що депутати таки схвалять заявку Швеції після того, як вона отримала публічну підтримку президента Реджепа Тайїпа Ердогана.

Голосування за ратифікацію шведського протоколу про вступ очікується пізніше у вівторок, 23 січня.

Ратифікація Туреччиною зробить Угорщину останньою країною, яка затримує процес вступу Швеції до Альянсу. Угорщина затято запевняла, що не стане країною, яка схвалить вступ Швеції останньою, проте тепер, схоже, її обіцянка виявиться порожньою.

Слід зазначити, що раніше Туреччина змусила Фінляндію та Швецію розділити свої заявки на вступ до Альянсу після того, як після кількох раундів переговорів не змогла вирішити свою суперечку зі Швецією.

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