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Парламент у Канаді визнав геноцидом депортацію кримських татар: деталі

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Парламент у Канаді визнав геноцидом депортацію кримських татар: деталі

Фото: УНІАН

Відтепер 18 травня кожного року в Канаді відзначатиметься як День пам'яті депортації кримських татар.

Палата громад Канади одноголосно схвалила резолюцію щодо визнання масової депортації  радянським режимом кримських татар  у 1944 році актом геноциду. 

Про у Facebook повідомила посол України в Канаді Юлія Ковалів. 

"Ми пам’ятаємо геноцид кримських татар 1944 року і ми працюємо над тим, щоб світ разом з нами пам’ятав ці жахливі події", - написала вона. 

18 травня кожного року в Канаді відзначатиметься як День пам'яті депортації кримських татар (Crimean Tatar Deportation (“Sürgünlik”) Memorial Day).

Раніше президент України Володимир Зеленський сказав: “1944-го року, виселяючи кримських татар з їхньої землі, тодішні кати народу були впевнені, що ніхто із переселених не повернеться додому, в Крим. 
Зараз, намагаючись окупувати Україну і зруйнувати наше життя, теперішні кати народу також були впевнені, що у них все вийде і що ми нібито не витримаємо. А ми витримали. І боремось, щоб повернутись в кожний куточок нашого дому. І повертаємось”. 

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