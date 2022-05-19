Парламент у Канаді визнав геноцидом депортацію кримських татар: деталі

Відтепер 18 травня кожного року в Канаді відзначатиметься як День пам'яті депортації кримських татар.

Палата громад Канади одноголосно схвалила резолюцію щодо визнання масової депортації радянським режимом кримських татар у 1944 році актом геноциду.

Про у Facebook повідомила посол України в Канаді Юлія Ковалів.

"Ми пам’ятаємо геноцид кримських татар 1944 року і ми працюємо над тим, щоб світ разом з нами пам’ятав ці жахливі події", - написала вона.

18 травня кожного року в Канаді відзначатиметься як День пам'яті депортації кримських татар (Crimean Tatar Deportation (“Sürgünlik”) Memorial Day).

Раніше президент України Володимир Зеленський сказав: “1944-го року, виселяючи кримських татар з їхньої землі, тодішні кати народу були впевнені, що ніхто із переселених не повернеться додому, в Крим.

Зараз, намагаючись окупувати Україну і зруйнувати наше життя, теперішні кати народу також були впевнені, що у них все вийде і що ми нібито не витримаємо. А ми витримали. І боремось, щоб повернутись в кожний куточок нашого дому. І повертаємось”.

Читайте також:

"Ми пам'ятаємо про Крим" – звернення Володимира Зеленського за 18 травня