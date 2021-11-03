Парламент збільшив видатки на дітей з інвалідністю зі 130 до 700 млн Актуально

Парламент збільшив видатки на дітей з інвалідністю зі 130 до 700 млн Актуально

У "ЗА МАЙБУТНЄ" напрацювали пакет пропозицій щодо збільшення відповідних видатків на 570 млн грн.

Верховна Рада України почула голос 170 тисяч дітей з інвалідністю. У проєкті Державного бюджету України на 2022 рік, ухваленому вчора в першому читанні, парламент збільшив видатки на реабілітацію дітей з інвалідністю зі 130 до 700 млн грн.

Про це повідомили у Жіночому русі "ЗА МАЙБУТНЄ".

У русі зазначили, що протягом кількох років фінансування державних програм із реабілітації дітей з інвалідністю залишалося незмінним — 130 млн грн. Цих коштів вистачало лише на реабілітацію 7 зі 170 тисяч дітей. Майбутнє інших десятків тисяч дітей залежало виключно від гаманця та відповідальності батьків.

"Звідки взялася сума 130 млн грн? Зараз поясню. Кілька років тому вона була розрахована урядом з урахуванням вартості реабілітаційних послуг лише для дітей з особливо тяжкими порушеннями! Тобто іншим дітям з інвалідністю доступ до реабілітації традиційно залишається закритим. Більше половини з них щороку стоять у черзі, яка так і не наступає. Тому інша половина родин, які виховують дітей з інвалідністю, навіть не намагається подавати запити на отримання начебто гарантованих державою послуг", — прокоментувала Ірина Суслова.

У рамках проєкту "Голос людей з інвалідністю" Жіночий рух "ЗА МАЙБУТНЄ" спільно з народними депутатами від партії "ЗА МАЙБУТНЄ" напрацювали пакет пропозицій щодо збільшення відповідних видатків на 570 млн грн. Нарешті ці зміни до проєкту фінансового кошторису країни на 2022 рік Верховна Рада України підтримала в першому читанні.

"Дякую народним депутатам України за підтримку! Сподіваюся, що під час ухвалення проєкту Держбюджету в цілому депутатський корпус підтвердить історичне рішення та допоможе повернутися до повноцінного життя десяткам тисяч дітей з інвалідністю", — підкреслила лідерка Жіночого руху "ЗА МАЙБУТНЄ" Ірина Суслова.

Як повідомлялося раніше, цього року Міністерство фінансів профінансувало програму компенсації вартості реабілітаційних послуг для дітей з інвалідністю лише на 18%.

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