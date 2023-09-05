Парламент звільнив Рустема Умєрова з посади очільника Фонду держмайна

У вівторок, 5 вересня, Верховна Рада звільнила Рустема Умєрова з посади голови Фонду держмайна.

Про це повідомив нардеп, перший заступник голови комітету Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк.

Звільнення Умєрова підтримали 302 народні обранці.

"Чекаємо сьогодні на внесення пропозиції від президента призначити його Міністра оборони України, а завтра - голосування", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, у своєму вечірньому зверненні 3 вересня президент України Володимир Зеленський підтвердив відставку міністра оборони Олексія Резнікова. Повідомлялося, що його на цій посаді може замінити Рустем Умєров, який на той момент очолював Фонд держмайна.

До слова, цього ж дня Рада підтримала звільнення Резнікова з посади очільника Міноборони, яке може очолити Умєров. "За" проголосували 327 парламентарів.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Зеленський звільняє Резнікова! Новим міністром оборони стане Рустем Умєров!

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