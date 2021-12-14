Парламентарі ініціюють позачергове засідання аби захистити ФОПів

Політик нагадав, що 1 січня 2022 року спливає строк відтермінування дії закону про обов'язкове застосування реєстраторів розрахункових операцій (РРО).

Підтримати дрібних підприємців і відтермінувати строки введення касових апаратів закликали народні депутати групи "Партія "За майбутнє" разом із представниками інших фракцій парламентську монобільшість. Для цього депутати пропонують провести позачергове засідання Верховної Ради та розглянути законопроєкт № 6376, спрямований на забезпечення сприятливих умов для підприємницької діяльності в умовах дії обмежувальних заходів проти розповсюдження COVID-19.

Про це з трибуни Верховної Ради заявив народний депутат групи "Партія "За майбутнє" Сергій Рудик.

"Закінчується рік парламентський і календарний. Він приніс непомірні тарифи, маленькі пенсії та зарплати, загрозу повномасштабного вторгнення Російської Федерації, купу смертей від COVID-19. А парламент досі не спромігся вирішити проблему більше мільйона людей, яких ми називаємо дрібними підприємцями, ФОПами. Сьогодні, як і весь рік, вони стоять під стінами парламенту і чекають від нас вирішення одного простого питання — дати їм можливість у ці складні для нашої держави часи не оподатковуватися як великий бізнес, а як маленький. Дати їм шанс прогодувати свої родини, шанс вижити. Але парламент уперто їх не чує", — акцентував Рудик.

Політик нагадав, що 1 січня 2022 року спливає строк відтермінування дії закону про обов'язкове застосування реєстраторів розрахункових операцій (РРО), так званих касових апаратів, для фізичних осіб-підприємців (ФОП), які є платниками єдиного податку другої-четвертої груп. Його відтермінували в грудні минулого року після численних акцій протестів підприємців під стінами Верховної Ради, які скаржилися на неможливість вести бізнес із використанням касових апаратів під час карантинних обмежень. "Маємо дати підприємцям ще один шанс вижити — ще на рік відтермінувати введення касових апаратів. Держава від цього не вмре, а українці скажуть за це "дякую", — наголосив нардеп.