Парламентарі відмовились голосувати "за смерть децентралізації" та пропонують збільшити субвенції громадам

Депутати з групи "Партія "За майбутнє" пропонують збільшити в проєкті держбюджету на наступний рік субвенції місцевим бюджетам. Про це йдеться в відповідних пропозиціях до урядового проєкту державного бюджету України. Одночасно парламентарі "За майбутнє" категорично відмовились підтримувати запропоновані урядом зміни до Бюджетного кодексу, які, зокрема передбачають ліквідацію місцевих бюджетів розвитку.

За словами співголови групи, народного депутата Тараса Батенка, перенесення джерел доходів бюджету розвитку до загального фонду місцевих бюджетів, запропоноване у змінах до Бюджетного кодексу, фактично, призведе до ліквідації цільових доходів цих бюджетів. В умовах посилення фінансового навантаження на місцеві бюджети, громади спрямовуватимуть кошти розвитку на "проїдання".

"Їх просто з'їсть заробітна плата – в першу чергу через недофінансування державою делегованих органам місцевого самоврядування повноважень, зокрема, у сфері освіти, охорони здоров'я та соціального захисту", - зазначає Тарас Батенко.

Неприйнятними є також інші зміни, запропоновані урядом. Зокрема, пропозиція забирати до держбюджету невикористані кошти освітньої субвенції, дозвіл Мінфіну та місцевим держадміністраціям зупиняти виконання місцевих бюджетів начебто через їх непрофесійну підготовку.

"Ми вважаємо, що всі мажоритарники, й ті депутати, які вболівають за мажоритарні округи й за децентралізацію, повинні провалити законопроєкт, якщо він буде сьогодні поставлений. Або зняти і суттєво доопрацювати. Ми за смерть децентралізації в Україні голосувати не будемо!" - зазначив Тарас Батенко, виступаючи в парламенті в середу, 20 жовтня.

Натомість "За майбутнє" пропонує посилити підтримку державою розвитку громад. Так, в пропозиціях групи до держбюджету йдеться про відновлення субвенцій на соціально-економічний розвиток окремих територій, а також на реалізацію інфраструктурних проєктів та розвиток об'єктів соціально-культурної сфери. Видатки пропонується затвердити в обсягах, виділених на зазначені цілі в 2021 році, — 6 млрд та 6,1 млрд грн відповідно.

Також "За майбутнє" пропонує збільшити на 10 млрд грн. субвенції місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт й утримання автомобільних доріг місцевого значення, та комунальної власності в населених пунктах. Причому ці кошти мають розподілятися між громадами відповідно до протяжності вулиць і доріг комунальної власності в населених пунктах.

Також депутати групи "Партія "За майбутнє" пропонують запровадити держсубвенції місцевим бюджетам на здійснення природоохоронних заходів на об’єктах комунальної власності та виділити на це 450 млн грн, спрямувати 1,85 млрд грн. на субвенції місцевим бюджетам на реконструкцію та капітальний ремонт дитсадків, шкіл, профтехучилищ тощо.

Як повідомлялося, в середу, 20 жовтня Верховна Рада відмовилася розглядати запропонований урядом проєкт Закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України (№6062). За зняття проєкту з розгляду проголосувало 290 народних депутатів.

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