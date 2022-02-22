"Парламенти "ЛДНР" ратифікували договір про "дружбу та співпрацю" з Росією

"Парламенти "ЛДНР" ратифікували договір про "дружбу та співпрацю" з Росією

Глава Кремля Володимир Путін 21 лютого визнав "незалежність" створених Росією квазіутворень на тимчасово окупованих територіях України.

"Парламент "ЛНР" у першому читанні ратифікував договір про "дружбу та співпрацю" з Росією.

Про це у вівторок, 22 лютого, повідомляє російський ТАСС.

Також договір ратифікував і "парламент "ДНР".

Нагадаємо:

Глава Кремля Володимир Путін 21 лютого визнав "незалежність" створених Росією квазіутворень на тимчасово окупованих територіях України так званих "ЛНР" та "ДНР" та підписав указ та договори про дружбу, співпрацю та взаємну допомогу між РФ та ОРДЛО. Ці договори Росії, зокрема, передбачають спільну "оборону", військову допомогу, охорону "кордонів" ОРДЛО та право розміщення військових баз.

Договори РФ з ОРДЛО опубліковані на базі Держдуми у вівторок, 22 лютого, уночі. Тексти документів є практично ідентичними.

Своєю чергою президент Володимир Зеленський заявив, що Україна кваліфікує останні дії РФ як порушення територіальної цілісності.

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