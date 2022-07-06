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Парламентська асамблея ОБСЄ вимагає від Росії негайно вивести війська з України

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Парламентська асамблея ОБСЄ вимагає від Росії негайно вивести війська з України

Фото: oscepa.org

Парламентська асамблея ОБСЄ 6 липня ухвалила Бірмінгемську декларацію, у якій найрішучішим чином засудила війну Росії проти України.

Асамблея закликала Росію негайно зупинити війну і вивести війська з території України. 

Про це йдеться в тексті декларації. 

"Парламентська асамблея ОБСЄ найрішучішим чином засуджує агресивну війну Російської Федерації проти України, що триває, в ході якої Білорусь виступає державою-посібником агресора, незаконну окупацію та анексію Криму Російською Федерацією, а також неправомірне "визнання" Російською Федерацією Луганської та Донецької областей", – вказано в тексті документа. 

Підписанти декларації також зазначили, що Україна та Росія мають почати мирні переговори з урахуванням повної поваги до суверенітету та територіальної цілісності України.

Це рішення Парламентської асамблеї ОБСЄ вже прокоментувала перша заступниця голови МЗС України Еміне Джапарова.

 "Асамблея демонструє непохитність у питанні захисту основоположних принципів ОБСЄ", – написала заступниця міністра в Мережі.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський розповів, від чого залежать терміни закінчення війни в Україні.

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