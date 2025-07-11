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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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363
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Парламентська комісія з питань корупції розпочинає аналіз діяльності НАБУ, – нардеп

Тимчасова слідча комісія (ТСК) з розслідування фактів можливої корупції в правоохоронних та судових органах розпочинає перевірку ефективності роботи антикорупційних органів.

Парламентська комісія з питань корупції розпочинає аналіз діяльності НАБУ, – нардеп

За словами народного депутата Сергія Власенка, через нещодавній аудит НАБУ та оприлюднені у ЗМІ факти, ТСК планує заслухати Генерального прокурора і розширити перелік запрошених керівників силових структур, – передає УНН. 

«З огляду на нещодавній аудит НАБУ, а також низку висвітлених ЗМІ останнім часом компрометуючих фактів, питань щодо ефективності, ТСК візьме в свою роботу і питання аналізу роботи НАБУ й САП», — заявив Власенко.

Народний депутат повідомив, що на найближче засідання слідчої комісії запросять генерального прокурора, щоб почути його думку щодо роботи всієї правоохоронної системи.

«Генпрокурор, є особою, що добре знає результативність кожного правоохоронного органу. Далі можливе заслуховування керівників інших правоохоронних органів. Долучимо до роботи громадськість і представників юридичної спільноти», – наголосив він.

За словами Власенка, засідання ТСК відбудеться на наступному тижні.

Комісія з проведення зовнішнього незалежного аудиту перевірила діяльність Національного антикорупційного бюро з березня 2023 до листопада 2024.

Дата публікації
Кількість переглядів
363
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