Парламентська комісія з питань корупції розпочинає аналіз діяльності НАБУ, – нардеп

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За словами народного депутата Сергія Власенка, через нещодавній аудит НАБУ та оприлюднені у ЗМІ факти, ТСК планує заслухати Генерального прокурора і розширити перелік запрошених керівників силових структур, – передає УНН.

«З огляду на нещодавній аудит НАБУ, а також низку висвітлених ЗМІ останнім часом компрометуючих фактів, питань щодо ефективності, ТСК візьме в свою роботу і питання аналізу роботи НАБУ й САП», — заявив Власенко.

Народний депутат повідомив, що на найближче засідання слідчої комісії запросять генерального прокурора, щоб почути його думку щодо роботи всієї правоохоронної системи.

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«Генпрокурор, є особою, що добре знає результативність кожного правоохоронного органу. Далі можливе заслуховування керівників інших правоохоронних органів. Долучимо до роботи громадськість і представників юридичної спільноти», – наголосив він.

За словами Власенка, засідання ТСК відбудеться на наступному тижні.

Комісія з проведення зовнішнього незалежного аудиту перевірила діяльність Національного антикорупційного бюро з березня 2023 до листопада 2024.