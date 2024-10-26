Парламентські вибори у Грузії: два екзитполи кардинально суперечать один одному

На парламентських виборах у Грузії опозиція сукупно набрала понад 50% голосів, випередивши владну партію "Грузинська мрія" на 11%.

Про це повідомив портал SOVA з посиланням на результати екзитполу, підготовленого американською дослідницькою організацією Edison Research.

"За даними опитування на виході з виборчих дільниць, владна "Грузинська мрія" набирає 40,9% голосів. Чотири опозиційні партії/об'єднання, які підписали "Грузинську хартію" та домовилися про формування коаліції, випереджають партію влади з 51,9%", – йдеться у повідомленні.

Водночас екзитпол провладної дослідницької організації Gorbi, результати якого оприлюднили в ефірі телекомпанії Imedi, надав радикально протилежний прогноз.

"За даними опитування на виході з виборчих дільниць, владна "Грузинська мрія" набирає 56,1% голосів. Чотири опозиційні партії/об'єднання, які підписали "Грузинську хартію" та домовилися про формування коаліції, отримали 31,2%", – пише SOVA.

Нагадаємо, парламентські вибори у Грузії, які відбулись у суботу, 26 жовтня, мають визначити подальший політичний курс країни. Голосування супроводжувалося серією інцидентів. Зокрема біля офісу опозиційної партії сталася масова бійка.

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