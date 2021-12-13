Парламентський рейтинг партій: "Слуга народу" втратила позицію лідера - соцопитування

До парламенту змогли б потрапити 7 політичних сил.

У парламентському рейтингу грудня провладна партія "Слуга народу" втратила симпатію серед українців і поступилася "Європейській солідарності".

Про це свідчать дані телефонного опитування, проведеного 3-11 грудня 2021 року Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС).

Також читайте Зеленський вперше очолив антирейтинг українських політиків — соцопитування

Згідно з результатами соцопитування, якби вибори відбулися наступної неділі, до ВР з високою вірогідністю потрапили б такі політсили: "Європейська солідарність", Слуга народу", "Батьківщина", "ОПЗЖ". Також формально до парламенту могли потрапити "Сила і честь", "Радикальна партія" та "Українська стратегія Гройсмана".

Відповідно до цього соцопитування, найбільшу підтримку мають політичні партії: "Європейська солідарність" (яку підтримали 13,7% серед усіх респондентів і 19,8% серед тих, хто збирається голосувати і визначився зі своїм вибором), а також "Слуга народу" (яку підтримують 12,7% серед усіх респондентів і 18,4% серед тих, хто визначився з вибором. За результатами опитування ці партії з приблизно однаковою підтримкою посідають перше-друге місце.

Далі йдуть партії "Батьківщина" (відповідно, 6,2% серед усіх респондентів і 9,1% серед тих, хто визначився з вибором) і "Опозиційна платформа – За життя!" (6,2% і 9%). Бар’єр у 5% також формально долають "Сила і честь (4,8% і 7%), "Радикальна партія" (3,6% і 5,2%) та "Українська стратегія Гройсмана" (3,5% і 5,1%).

Інші партії наразі не проходять до Ради, оскільки мають підтримку меншу за прохідний бар'єр у 5%: "Розумна політика" (3,3% і 4,8%), "Наші" (3,1% і 4,4%) і "Партія Шарія" (2,8% і 4%). Інші партії мають ще нижчу підтримку.

Також читайте Зеленському не довіряє понад половина українців — соцопитування

Порівняно з груднем 2020 року, рейтинг партії "ОПЗЖ" серед тих, хто визначився, знизився з 17,4% до 9%. Також, відповідно до соцопитування, за рік знизилася підтримка партій "Голос" (з 3,5% до 1,7%) і "За майбутнє" (з 3,2% до 1,3%). Натомість зросла підтримка "Радикальної партії" – з 3,2% до 5,2%.

Варто зазначати, що згідно з попередніми результатами опитування, яке Центр Разумкова проводив 11-17 листопада 2021 року, партія "Слуга народу" була лідером електоральних симпатій серед українців у разі проведення парламентських виборів. За цю політичну силу готові були віддати свої голоси 18% тих, хто буде голосувати та визначився із вибором.

Опитування проводилось методом телефонних інтерв'ю з використанням комп’ютера на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Участь в опитуванні взяли 2000 респондентів, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим). Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. До вибірки не включаються території, які тимчасово не контролюються владою України – АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей. У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на територіях, що контролюються українською владою.