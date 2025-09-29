Партія Майї Санду перемагає на виборах у Молдові: наближається до одноосібної більшості

Мая Санду / © Associated Press

За даними Центральної виборчої комісії Молдови, станом на ранок 29 вересня підраховано понад 90% голосів на парламентських виборах.

Партія PAS отримує близько 47%, що дає їй шанс знову контролювати більшість місць у парламенті. На другому місці — "Патріотичний блок", який підтримує проросійські позиції, із результатом близько 27%, повідомляє видання NewsMaker.md.

Третє місце посідає блок "Alternativa" з майже 9% голосів. До парламенту можуть також потрапити менші політичні сили — "Democrația Acasă" та "Partidul Nostru", що долають 6-відсотковий бар’єр.

Як пише TV8.md, після оголошення проміжних результатів представники PAS заявили, що "спробують більше слухати громадян і працювати на єдність суспільства".

Експерти зазначають, що голоси діаспори можуть остаточно забезпечити PAS необхідну більшість. За даними TV8, за межами країни проголосували понад 200 тисяч молдован, переважно на користь проєвропейської сили.

Вибори відбулися в умовах напруженої кампанії, яку супроводжували звинувачення у втручанні Росії — від інформаційних атак до організації фейкових повідомлень про вибухи.

Аналітики вважають, що перемога PAS гарантує продовження курсу на євроінтеграцію та співпрацю з Україною. Це означає зміцнення західного флангу у регіоні та збереження стабільності на спільному кордоні.

Раніше ми писали, чому Україні треба пильно стежити за виборами у Молдові, готуючись до ризику проросійського реваншу у сусідній країні.